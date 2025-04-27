Экс-арбитр Фернандес про Рюдигера и Феррана в штрафной «Реала»: «Это не пенальти. Контакт есть, но он минимальный»

Экс-судья не считает, что действия Антонио Рюдигера заслуживали пенальти.

«Барселона » обыграла «Реал» (3:2) в финале Кубка Испании.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Мадрида » зацепил ногу вингера «Барсы» Феррана Торреса , разворачивавшегося в штрафной площади. Испанец упал на газон.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не зафиксировал нарушения правил.

«Контакт есть, но он минимальный. Это не пенальти», – написал бывший судья Павел Фернандес в соцсетях.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Рюдигер сбил Феррана в штрафной «Реала» на 4-й добавленной. Итурральде считает, что это пенальти: «Он зацепил опорную ногу»