Экс-арбитр Фернандес про Рюдигера и Феррана в штрафной «Реала»: «Это не пенальти. Контакт есть, но он минимальный»
Экс-судья не считает, что действия Антонио Рюдигера заслуживали пенальти.
«Барселона» обыграла «Реал» (3:2) в финале Кубка Испании.
На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Мадрида» зацепил ногу вингера «Барсы» Феррана Торреса, разворачивавшегося в штрафной площади. Испанец упал на газон.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не зафиксировал нарушения правил.
«Контакт есть, но он минимальный. Это не пенальти», – написал бывший судья Павел Фернандес в соцсетях.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Рюдигер сбил Феррана в штрафной «Реала» на 4-й добавленной. Итурральде считает, что это пенальти: «Он зацепил опорную ногу»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Павла Фернандеса
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