Суд отклонил иск Сафонова к бывшей жене о признании алиментами выплат до их официального назначения и денег на ремонт квартиры
Голкипер «ПСЖ» и сборной России добивался признания суммами алиментов платежей, которые он делал до установления юридических алиментных отношений, а также денежных средств, потраченных на ремонт квартиры после вынесения решения.
Сегодня Хорошевский районный суд Москвы отклонил иск Сафонова. 20 декабря будут рассмотрены еще два иска футболиста к бывшей жене – о порядке общения с ребенком и о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом.
Ранее была отклонена апелляция Сафонова на назначение алиментов – голкипер будет выплачивать бывшей жене 25% дохода на содержание дочери.
Сафонов инициировал пять судебных дел против бывшей жены – о дарении квартиры дочери, о порядке общения с ней, об автомобиле, о платежах до назначения алиментов и о месте жительства ребенка
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