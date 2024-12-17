Суд отклонил иск Сафонова к бывшей жене о признании алиментами выплат до их официального назначения и денег на ремонт квартиры

Суд отклонил один из исков Матвея Сафонова к бывшей жене.

Голкипер «ПСЖ » и сборной России добивался признания суммами алиментов платежей, которые он делал до установления юридических алиментных отношений, а также денежных средств, потраченных на ремонт квартиры после вынесения решения.

Сегодня Хорошевский районный суд Москвы отклонил иск Сафонова. 20 декабря будут рассмотрены еще два иска футболиста к бывшей жене – о порядке общения с ребенком и о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом.

Ранее была отклонена апелляция Сафонова на назначение алиментов – голкипер будет выплачивать бывшей жене 25% дохода на содержание дочери.

Сафонов инициировал пять судебных дел против бывшей жены – о дарении квартиры дочери, о порядке общения с ней, об автомобиле, о платежах до назначения алиментов и о месте жительства ребенка