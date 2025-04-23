Тебас о деле Ольмо и Виктора: «Решение CSD основано на том, что RFEF не отменяла их регистрацию. Ди Стефано все еще зарегистрирован за «Реал» по этой логике»
2 апреля Ла Лига сообщила о проблемах каталонцев с финансовым фэйр-плей, указав, что у клуба нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора, так как лимит расходов «Барсы» на состав снова снижен. Позднее Высший совет по спорту (CSD) все же утвердил регистрацию игроков, а Ла Лига подала апелляцию.
Впоследствии административный суд отклонил ходатайство о временном приостановлении решения CSD по регистрации игроков – таким образом, Ольмо и Виктор смогут доиграть сезон в Ла Лиге.
«Последнее решение Высшего совета по спорту ничему не угрожает, поскольку носит юридический характер.
Оно основано на новом факте, а именно на том, что регистрацию Ольмо и Пау Виктора никогда не отменяли. RFEF не предпринимала никаких явных мер и не делала заявлений о том, что они не могут продолжать [играть в Ла Лиге].
Следовательно, по логике CSD, Ди Стефано все еще зарегистрирован за «Реал», – сказал президент Ла Лиги.
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