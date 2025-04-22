Тебас о жалобах Флика на календарь: «Такой плотности поспособствовал УЕФА с новым форматом ЛЧ – почему все жалуются только на Ла Лигу? Мы действуем в интересах лиги, а не отдельного клуба»

Хавьер Тебас ответил на претензии Ханси Флика по поводу календаря матчей Ла Лиги.

Ранее главный тренер «Барселоны» раскритиковал руководство лиги за составление календаря: «Во всех лигах защищают клубы, играющие в ЛЧ, в Испании – нет, им все равно, что игроки ложатся спать в пять утра. Хотел бы увидеть того, кто составляет расписание».

«Я помню, 10 лет назад, когда мы начинали [составлять расписание] с 10 временными слотами, нам говорили, что на стадионы будет приходить меньше людей. Но вышло иначе. Улучшилась посещаемость, выросли наши контракты на телевизионные права.

Мы готовы объяснить, как мы составляем расписание. Мы действуем в интересах соревнования, а не какого-либо клуба или организации.

Что касается Флика , то почему он не жалуется на УЕФА, что они могли провести полуфинальные матчи в один день? Почему они всегда жалуются на лигу? Мы уже 10 лет составляем расписание таким образом. Именно УЕФА и новый формат Лиги чемпионов поспособствовали такой плотности календаря.

Мы хотим лучшего для всех, а не только для одного, двух, трех или четырех [клубов]», – сказал президент Ла Лиги .