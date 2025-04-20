У «Зенита» 4 победы и ничья после поражения от «Спартака». Общий счет – 12:2

«Зенит» не проигрывает более месяца.

Сегодня команда тренера Сергея Семака обыграла «Химки » (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ .

Ранее петербуржцы обыграли «Ростов» (2:0) в Фонбет Кубке России, а также победили «Краснодар» (4:1) и «Рубин» (4:0) и сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в РПЛ. Последнее поражение «Зенит» потерпел 16 марта в матче против «Спартака» (1:2).

В следующем матче «Зенит » сыграет с «Динамо». Игра 26-го тура РПЛ пройдет 26 апреля.