У «Зенита» 4 победы и ничья после поражения от «Спартака». Общий счет – 12:2
«Зенит» не проигрывает более месяца.
Сегодня команда тренера Сергея Семака обыграла «Химки» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.
Ранее петербуржцы обыграли «Ростов» (2:0) в Фонбет Кубке России, а также победили «Краснодар» (4:1) и «Рубин» (4:0) и сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в РПЛ. Последнее поражение «Зенит» потерпел 16 марта в матче против «Спартака» (1:2).
В следующем матче «Зенит» сыграет с «Динамо». Игра 26-го тура РПЛ пройдет 26 апреля.
Опубликовала: Анна Сунцова
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