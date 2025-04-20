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  • Семак об 1:0 с «Химками»: «Счет не подразумевает легкой игры – любая ошибка могла привести к результату, который бы не устроил «Зенит». Хорошо, что победили и остались в борьбе»
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Семак об 1:0 с «Химками»: «Счет не подразумевает легкой игры – любая ошибка могла привести к результату, который бы не устроил «Зенит». Хорошо, что победили и остались в борьбе»

Сергей Семак остался недоволен реализацией «Зенита» в матче с «Химками».

В 25-м туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 1:0.

«Химки» – команда, где есть хорошие игроки, которые умеют контролировать мяч. Что касается игры, то счет 1:0 не подразумевает легкой игры, поэтому нужно было забивать. Любая ошибка могла бы привести к результату, который нас бы не устроил.

Сегодня реализация оказалась не та, которая нам хотелось, но такие матчи бывают. Хорошо, что забили один и одержали победу, позволяющую оставаться нам в борьбе за чемпионство.

У лидеров последние матчи складываются непросто. Всем хочется побеждать крупно и с меньшей нервозностью в матчах, но это футбол, это нормально» – сказал главный тренер «Зенита».

За 5 туров до конца РПЛ «Зенит», набрав 53 очка, занимает 2-е место в таблице, на 2 очка отставая от лидирующего «Краснодара».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
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