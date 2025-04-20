«Барса» потроллила «Реал» в соцсетях после камбэка с «Сельтой»: «Это была неделя ремонтад»

«Барселона» потроллила «Реал» в соцсетях после камбэка с «Сельтой».

Сине-гранатовые вчера уступали со счетом 1:3, но одержали победу (4:3) над галисийской командой. После этого в каталонских соцсетях «Барсы» появилось несколько постов.

«Что ж, это была неделя ремонтад!» – написали в одной из публикаций, сопроводив текст подмигивающим смайликом.

Затем «Барса» опубликовала еще один пост в X с фотографией Рафиньи: «Пособие, как сделать камбэк».

Так каталонский клуб пошутил над «Реалом », который не смог во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом » отыграться после 0:3 в первом матче. Перед игрой в Мадриде медиа «сливочных» и испанская пресса много внимания уделяли возможной ремонтаде.