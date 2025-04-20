«Барса» потроллила «Реал» в соцсетях после камбэка с «Сельтой»: «Это была неделя ремонтад»
«Барселона» потроллила «Реал» в соцсетях после камбэка с «Сельтой».
Сине-гранатовые вчера уступали со счетом 1:3, но одержали победу (4:3) над галисийской командой. После этого в каталонских соцсетях «Барсы» появилось несколько постов.
«Что ж, это была неделя ремонтад!» – написали в одной из публикаций, сопроводив текст подмигивающим смайликом.
Затем «Барса» опубликовала еще один пост в X с фотографией Рафиньи: «Пособие, как сделать камбэк».
Так каталонский клуб пошутил над «Реалом», который не смог во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» отыграться после 0:3 в первом матче. Перед игрой в Мадриде медиа «сливочных» и испанская пресса много внимания уделяли возможной ремонтаде.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости