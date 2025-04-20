Лионель Месси: «Мои дети следят за Винисиусом, Мбаппе, Ямалем, Левандовским и Холандом, но без желания быть похожими на них. Сыновья разные как футболисты»

Дети Месси следят за игрой Мбаппе, Винисиуса, Холанда, Ямаля, Левандовского.

– Они не стремятся быть похожими на кого-то, но следят за всеми. Они говорят о Мбаппе , Винисиусе , Холанде , Левандовском , Ямале . Но без желания быть похожими на них.

Тиаго – самый рассудительный, организатор. Матео – нападающий, ему нравится забивать голы, но при этом он очень интеллигентен в игре. Чиро более взрывной, больше атакует, больше играет один на один. В этом смысле они очень разные. Мне повезло, что я могу наслаждаться их игрой.

– Кто из них выделяется?

– Если я назову одного, они будут за мной гоняться, ха-ха. Они видят все, – сказал форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью Simplemente Fútbol.