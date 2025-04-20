«Реал» хочет не дать «Барсе» сделать требл. Клуб очень мотивирован перед финалом Кубка Испании (Relevo)
«Реал» очень мотивирован перед финалом Кубка Испании с «Барселоной».
Как сообщает Relevo, мадридский клуб мотивирован не только взять трофей, но и не дать принципиальному сопернику сделать требл.
«Если останется хоть малейшая надежда, мы будем бороться до конца», – сказал Relevo источник из раздевалки «Реала».
Финал Кубка Испании пройдет в субботу 26 апреля, начало – в 23:00 по московскому времени.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости