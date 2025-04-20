«Реал» хочет не дать «Барсе» сделать требл. Клуб очень мотивирован перед финалом Кубка Испании (Relevo)

«Реал» очень мотивирован перед финалом Кубка Испании с «Барселоной».

Как сообщает Relevo, мадридский клуб мотивирован не только взять трофей, но и не дать принципиальному сопернику сделать требл.

«Если останется хоть малейшая надежда, мы будем бороться до конца», – сказал Relevo источник из раздевалки «Реала ».

Финал Кубка Испании пройдет в субботу 26 апреля, начало – в 23:00 по московскому времени.