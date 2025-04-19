Сухой назначил 3 пенальти – 2 в пользу «Спартака», 1 – «Акрона». Барко реализовал одну из двух попыток – забил победный гол на 94-й минуте

Судьи назначили два пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Акроном».

Матч 25-го тура Мир Премьер-лиги завершился волевой победой красно-белых в гостях со счетом 3:2.

В середине первого тайма арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в пользу «Акрона» – за фол Наиля Умярова на Артеме Дзюбе . Сам форвард забил с точки.

На 45-й минуте при счете 2:1 в пользу «Акрона » Сухой назначил 11-метровый за фол Ионуца Неделчару на Маркиньосе . Эсекиэль Барко не смог переиграть голкипера Александра Васютина .

На 93-й минуте, когда счет был 2:2, Сухой поставил еще один пенальти за фол Марата Бокоева на Манфреде Угальде . Барко второй раз подошел к точке и забил победный мяч.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

«Спартак » сравнялся по набранным очкам с «Зенитом» – по 50, у команды из Санкт-Петербурга есть матч в запасе. Лидирует «Краснодар», в активе которого 52 очка и одинаковое количество встреч с «Зенитом».

Дзюба, забив «Спартаку», показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее: «Был лось 266, стал лев 267». Артем и Transfermarkt считают, что он опередил Лоськова по «гол+пас» в ЧР