В ворота «Спартака» впервые назначили пенальти в сезоне РПЛ – Умяров сфолил на Дзюбе. Сухой поставил 11-метровый после ВАР

В ворота «Спартака» впервые назначили пенальти в сезоне Мир РПЛ.

Случилось это в матче 25-го тура. Наиль Умяров попал по ноге Артему Дзюбе в штрафной на 22-йй минуте.

Главный арбитр Алексей Сухой сперва не назначил пенальти, однако после вмешательства ВАР отправился к монитору, изучил повтор, изменил решение и поставил 11-метровый.

Дзюба забил с точки в ворота своей бывшей команды.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.