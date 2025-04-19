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  • В ворота «Спартака» впервые назначили пенальти в сезоне РПЛ – Умяров сфолил на Дзюбе. Сухой поставил 11-метровый после ВАР
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В ворота «Спартака» впервые назначили пенальти в сезоне РПЛ – Умяров сфолил на Дзюбе. Сухой поставил 11-метровый после ВАР

В ворота «Спартака» впервые назначили пенальти в сезоне Мир РПЛ.

Случилось это в матче 25-го тура. Наиль Умяров попал по ноге Артему Дзюбе в штрафной на 22-йй минуте.

Главный арбитр Алексей Сухой сперва не назначил пенальти, однако после вмешательства ВАР отправился к монитору, изучил повтор, изменил решение и поставил 11-метровый.

Дзюба забил с точки в ворота своей бывшей команды.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
logoАкрон
logoАлексей Сухой
logoАртем Дзюба
logoсудьи
logoНаиль Умяров
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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