«Спартак» не забил пенальти во 2-м матче РПЛ подряд – Васютин отбил удар Барко. Сухой указал на точку после фола Неделчару на Маркиньосе
На 45-й минуте главный арбитр матча «Акрон» – «Спартак» Алексей Сухой назначил пенальти в пользу красно-белых. Маркиньос прорывался в штрафную с левой стороны, пересек ее боковую границу и упал. Рефери показал, что Ионуц Неделчару рукой хватал бразильца.
Однако Эсекиэль Барко не реализовал пенальти – впервые в РПЛ (за карьеру у него 21 успешная попытка и 5 неудачных). Вратарь Александр Васютин отбил удар.
Отметитм, что форвард хозяев Артем Дзюба что-то сказал Васютину перед 11-метровым. Он обнял вратаря и что-то говорил ему.
«Спартака» не забивает с пенальти в двух матчах РПЛ подряд. В прошлом туре 11-метровый не реализовал Хесус Медина, попав в перекладину на 87-й минуте игры против махачкалинского «Динамо» (1:2).
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Спартак».
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