«Спартак» не забил пенальти во 2-м матче РПЛ подряд – Васютин отбил удар Барко. Сухой указал на точку после фола Неделчару на Маркиньосе

«Спартак» не забил пенальти во 2-м матче Мир РПЛ подряд.

На 45-й минуте главный арбитр матча «Акрон » – «Спартак » Алексей Сухой назначил пенальти в пользу красно-белых. Маркиньос прорывался в штрафную с левой стороны, пересек ее боковую границу и упал. Рефери показал, что Ионуц Неделчару рукой хватал бразильца.

Однако Эсекиэль Барко не реализовал пенальти – впервые в РПЛ (за карьеру у него 21 успешная попытка и 5 неудачных). Вратарь Александр Васютин отбил удар.

Отметитм, что форвард хозяев Артем Дзюба что-то сказал Васютину перед 11-метровым. Он обнял вратаря и что-то говорил ему.

«Спартака» не забивает с пенальти в двух матчах РПЛ подряд. В прошлом туре 11-метровый не реализовал Хесус Медина, попав в перекладину на 87-й минуте игры против махачкалинского «Динамо» (1:2).

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Спартак».