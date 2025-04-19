У Ливая 0+0 в 9 матчах за «Спартак». Гол форварда, купленного за 20 млн евро, отменили из-за офсайда в игре с «Акроном»

Ливай Гарсия продлил серию без голов и передач за «Спартак» до 9 матчей.

Форвард из Тринидада и Тобаго вышел в стартовом составе на матч 25-го тура Мир Премьер-лиги с «Акроном » (3:2).

На 56-й минуте встречи Гарсия отличился, но мяч был отменен из-за офсайда.

В результате он провел на поле 82 минуты, не отметившись результативными действиями, и был заменен на Михаила Игнатова.

Гарсия ни разу не забил и не ассистировал в 9 матчах за «Спартак » во всех турнирах. Нападающего купили зимой у АЕК за 20 млн евро и бонусы.