У Ливая 0+0 в 9 матчах за «Спартак». Гол форварда, купленного за 20 млн евро, отменили из-за офсайда в игре с «Акроном»
Ливай Гарсия продлил серию без голов и передач за «Спартак» до 9 матчей.
Форвард из Тринидада и Тобаго вышел в стартовом составе на матч 25-го тура Мир Премьер-лиги с «Акроном» (3:2).
На 56-й минуте встречи Гарсия отличился, но мяч был отменен из-за офсайда.
В результате он провел на поле 82 минуты, не отметившись результативными действиями, и был заменен на Михаила Игнатова.
Гарсия ни разу не забил и не ассистировал в 9 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Нападающего купили зимой у АЕК за 20 млн евро и бонусы.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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