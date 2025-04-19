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У Ливая 0+0 в 9 матчах за «Спартак». Гол форварда, купленного за 20 млн евро, отменили из-за офсайда в игре с «Акроном»

Ливай Гарсия продлил серию без голов и передач за «Спартак» до 9 матчей.

Форвард из Тринидада и Тобаго вышел в стартовом составе на матч 25-го тура Мир Премьер-лиги с «Акроном» (3:2).

На 56-й минуте встречи Гарсия отличился, но мяч был отменен из-за офсайда.

В результате он провел на поле 82 минуты, не отметившись результативными действиями, и был заменен на Михаила Игнатова.

Гарсия ни разу не забил и не ассистировал в 9 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Нападающего купили зимой у АЕК за 20 млн евро и бонусы.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoЛивай Гарсия
logoСпартак
logoМихаил Игнатов
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
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