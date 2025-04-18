Мбаппе сможет сыграть с «Барсой» в финале Кубка. Форварда «Реала» еще раз обследовали, у него легкое растяжение
Килиан Мбаппе сможет сыграть в финале Кубка Испании против «Барселоны».
Нападающий «Реала» повредил голеностоп в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) и был заменен во 2-м тайме. После первых тестов сообщалось, что француз будет готов к класико.
Сегодня утром Мбаппе прошел еще одно обследование. У форварда выявили легкое растяжение связок голеностопа.
Его участию в финале Кубка Испании 26 апреля ничто не угрожает.
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