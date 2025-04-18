Мбаппе сможет сыграть с «Барсой» в финале Кубка. Форварда «Реала» еще раз обследовали, у него легкое растяжение

Килиан Мбаппе сможет сыграть в финале Кубка Испании против «Барселоны».

Нападающий «Реала » повредил голеностоп в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) и был заменен во 2-м тайме. После первых тестов сообщалось , что француз будет готов к класико.

Сегодня утром Мбаппе прошел еще одно обследование. У форварда выявили легкое растяжение связок голеностопа.

Его участию в финале Кубка Испании 26 апреля ничто не угрожает.