У Мбаппе 0+0 в плей-офф ЛЧ за «Реал». Форварда заменили из-за травмы в матче с «Арсеналом»

Килиан Мбаппе получил травму в матче с «Арсеналом».

Нападающий «Реала » повредил голеностоп в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, неудачно упав в борьбе за мяч с Декланом Райсом . Медики оказали Мбаппе помощь, но француз в итоге не смог продолжить игру. На 75-й минуте Карло Анчелотти выпустил вместо него Браима Диаса .

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе не отметился результативными действиями в плей-офф. Форвард полностью отыграл оба матча с «Атлетико» в 1/8 финала, включая дополнительное время в ответной игре, и провел на поле все 90 минут в первом матче с «Арсеналом» (0:3).