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  • Пети о критике Мбаппе после вылета «Реала» из ЛЧ: «Гиены сорвались с цепи. Это коллективное фиаско. Килиан забил около 30 голов за сезон – это провал?»
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Пети о критике Мбаппе после вылета «Реала» из ЛЧ: «Гиены сорвались с цепи. Это коллективное фиаско. Килиан забил около 30 голов за сезон – это провал?»

Эммануэль Пети не стал винить Килиана Мбаппе в вылете «Реала» из Лиги чемпионов.

Мадридский клуб дважды проиграл «Арсеналу» в 1/4 финала турнира (0:3, 1:2). 

«Гиены сорвались с цепи и сегодня рычат. С тех пор, как он покинул «ПСЖ», на него обрушивается безжалостная критика. Какие результаты от него требовались? Чтобы он выиграл Лигу чемпионов и «Золотой мяч»?

Чемпионат еще не закончился. «Реал» также может выиграть Кубок. Итоги подведем в конце сезона. Я ни снимаю ответственности с Мбаппе, но только ли он несет эту ответственность? Конечно, нет. Он забил около тридцати голов... Это провал?

Мы не должны сводить его сезон к поражению в матче с «Арсеналом». Это коллективное фиаско. Команда плохо откалибрована», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции. 

Ротен о Мбаппе: «Он пришел в клуб своей мечты с амбициями выиграть все трофеи и получить «Золотой мяч», но итоги этого сезона ужасны, это провал. Его игра – катастрофа»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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Эммануэль Пети
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