Ротен о Мбаппе: «Он пришел в клуб своей мечты с амбициями выиграть все трофеи и получить «Золотой мяч», но итоги этого сезона ужасны, это провал. Его игра – катастрофа»

Жером Ротен считает первый сезон Килиана Мбаппе в «Реале» провальным.

Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов, потерпев два поражения от «Арсенала » (0:3, 1:2).

«Мы говорим о Килиане Мбаппе . Он пришел в клуб своей мечты с амбициями выиграть все трофеи, включая Лигу чемпионов, и войти в число лучших игроков мира, чтобы выиграть «Золотой мяч ».

На командном и индивидуальном уровне это провал. В этом году он не получит «Золотой мяч». Это горькая неудача. В начале сезона мы находили для него смягчающие обстоятельства. Мы могли бы дать ему время на адаптацию. Но когда ты Мбаппе, время на адаптацию сокращается. Он забил много голов, но его игра – это катастрофа.

Команда недостаточно слажена. Ему нужно лучше ладить со своими партнерами по команде. В матче с «Арсеналом» он не проявил себя. Он должен был быть идеален во всех аспектах.

Я думаю, его отношение к делу ужасно, оно не соответствует его заявлениям. Никто не может сказать, что это успех. Я желаю ему всего наилучшего, но итоги этого сезона ужасны», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».