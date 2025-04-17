Анчелотти открыт к работе в сборной Бразилии. Его хотят назначить перед июньскими матчами (The Telegraph)
Карло Анчелотти не отвергает возможность поработать в сборной Бразилии.
По информации The Telegraph, итальянский специалист открыт к возможности занять пост главного тренера «пентакампеонов». Ожидается, что он покинет «Реал» по окончании этого сезона.
Бразильцы заинтересованы в назначении Анчелотти перед матчами со сборными Эквадора и Парагвая в квалификации ЧМ-2026, которые состоятся в начале июня.
Вчера «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, потерпев поражение от «Арсенала» в 1/4 финала (1:2, первая игра – 0:3). Мадридский клуб идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги и сыграет в финале Кубка Испании с «Барселоной».
Напомним, ранее Бразильская конфедерация футбола уволила Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной сборной.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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