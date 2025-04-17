«Реал» пробежал меньше всех в четвертьфинале ЛЧ – 209,3 км. «Бавария» первая – 246,2 км

«Реал» пробежал меньше всех участников четвертьфинала Лиги чемпионов.

В первой игре против «Арсенала » команда Карло Анчелотти преодолела расстояние в 101,2 километра, во второй – 108,1. Это худший результат в обоих раундах. Мадридцы дважды уступили в счете (0:3, 1:2) и покинули турнир.

Полный список выглядит так:

1. «Бавария » – 246,2 км (125,6 в первой игре и 120,6 во второй).

2. «Интер » – 239,6 км (123 и 116,6).

3. «Боруссия » – 236,5 км (113,1 и 123,4).

4. «Барселона » – 234,1 км (117 и 117,1).

5. «Арсенал» – 231,5 км (113,9 и 117,6).

6. «Астон Вилла» – 230,5 км (110,9 и 119,6).

7. «ПСЖ» – 225,5 км (111,1 и 114,4).

8. «Реал» – 209,3 (101,2 и 108,1).