«Реал» пробежал меньше всех в четвертьфинале ЛЧ – 209,3 км. «Бавария» первая – 246,2 км
«Реал» пробежал меньше всех участников четвертьфинала Лиги чемпионов.
В первой игре против «Арсенала» команда Карло Анчелотти преодолела расстояние в 101,2 километра, во второй – 108,1. Это худший результат в обоих раундах. Мадридцы дважды уступили в счете (0:3, 1:2) и покинули турнир.
Полный список выглядит так:
1. «Бавария» – 246,2 км (125,6 в первой игре и 120,6 во второй).
2. «Интер» – 239,6 км (123 и 116,6).
3. «Боруссия» – 236,5 км (113,1 и 123,4).
4. «Барселона» – 234,1 км (117 и 117,1).
5. «Арсенал» – 231,5 км (113,9 и 117,6).
6. «Астон Вилла» – 230,5 км (110,9 и 119,6).
7. «ПСЖ» – 225,5 км (111,1 и 114,4).
8. «Реал» – 209,3 (101,2 и 108,1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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