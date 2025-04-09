АПЛ получила 5-е место в ЛЧ-2025/26 после победы «Арсенала» 3:0 над «Реалом»

Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне представят как минимум 5 клубов.

«Арсенал» разгромил «Реал» (3:0) и тем самым принес АПЛ очки, гарантирующие путевку в ЛЧ 5-й команде лиги.

В теории Англию могут представить сразу семь клубов: для этого нужно, чтобы «Астон Вилла» выиграла Лигу чемпионов в текущем сезоне и стала пятой в АПЛ (тогда ее место уйдет клубу с 6-го места), а «Тоттенхэм» либо «Манчестер Юнайтед» победили в Лиге Европы.