АПЛ получила 5-е место в ЛЧ-2025/26 после победы «Арсенала» 3:0 над «Реалом»
Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне представят как минимум 5 клубов.
«Арсенал» разгромил «Реал» (3:0) и тем самым принес АПЛ очки, гарантирующие путевку в ЛЧ 5-й команде лиги.
В теории Англию могут представить сразу семь клубов: для этого нужно, чтобы «Астон Вилла» выиграла Лигу чемпионов в текущем сезоне и стала пятой в АПЛ (тогда ее место уйдет клубу с 6-го места), а «Тоттенхэм» либо «Манчестер Юнайтед» победили в Лиге Европы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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