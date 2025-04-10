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«Барселона» остается фаворитом ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 7-й

«Барселона» остается фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.

Каталонская команда сохранила первую строчку в рейтинге оставшихся участников турнира, обновленном после первых четвертьфинальных матчей.

Клубы расположились так:

1. «Барселона».

2. «ПСЖ».

3. «Интер».

4. «Арсенал».

5. «Бавария».

6. «Астон Вилла».

7. «Реал».

8. «Боруссия».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
рейтинги
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoАстон Вилла
logoАрсенал
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