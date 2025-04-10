«Барселона» остается фаворитом ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 7-й
«Барселона» остается фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.
Каталонская команда сохранила первую строчку в рейтинге оставшихся участников турнира, обновленном после первых четвертьфинальных матчей.
Клубы расположились так:
1. «Барселона».
2. «ПСЖ».
3. «Интер».
4. «Арсенал».
5. «Бавария».
6. «Астон Вилла».
7. «Реал».
8. «Боруссия».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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