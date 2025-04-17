«Арсенал» – фаворит ЛЧ, «Интер» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Барселона» – 4-я (Opta)

Суперкомпьютер Opta Sports дает «Барселоне» наименьшие шансы в Лиге чемпионов.

Команда Ханси Флика уступает всем остальным полуфиналистам турнира. Вероятность ее победы оценивается в 21,8%.

«Арсенал » считается фаворитом ЛЧ – 28,7%. Далее идут «Интер » (25,5%) и «ПСЖ » (24%).

В полуфинале ЛЧ сыграют клубы из четырех стран: Англии, Испании, Италии и Франции. Такого не было с 2018 года