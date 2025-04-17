«Арсенал» – фаворит ЛЧ, «Интер» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Барселона» – 4-я (Opta)
Суперкомпьютер Opta Sports дает «Барселоне» наименьшие шансы в Лиге чемпионов.
Команда Ханси Флика уступает всем остальным полуфиналистам турнира. Вероятность ее победы оценивается в 21,8%.
«Арсенал» считается фаворитом ЛЧ – 28,7%. Далее идут «Интер» (25,5%) и «ПСЖ» (24%).
В полуфинале ЛЧ сыграют клубы из четырех стран: Англии, Испании, Италии и Франции. Такого не было с 2018 года
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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