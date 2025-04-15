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  • Легионеры «Химок» кричали «No money, no play!» в момент конфликта перед тренировкой. Садыгов пообещал, что долги погасят (Иван Карпов)
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Легионеры «Химок» кричали «No money, no play!» в момент конфликта перед тренировкой. Садыгов пообещал, что долги погасят (Иван Карпов)

Инвестор «Химок» пообещал игрокам, что долги перед ними будут погашены.

Сегодня клуб объявил об увольнении тренера Франка Артиги. Ранее сообщалось, что «Химки» решили уволить Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты.

После увольнения тренера футболисты бойкотировали тренировку на поле. Также игроки «Химок» думают о бойкоте матча с «Зенитом».

По данным инсайдера Ивана Карпова, футболисты ушли с тренировки из-за того, что об увольнении Артиги им сообщил гендиректор Дмитрий Брехов, а не инвестор Туфан Садыгов.

Футболисты возмутились, что Артиге и его штабу при увольнении выплатили все деньги, а игрокам деньги не платят. Отмечается, что легионеры в момент конфликта кричали: «No money, no play!» («Нет денег – нет игры»). Не получил ответа, игроки решили покинуть тренировку.

После этого Садыгов связался с командой по телефону и объяснил лидерам, что тренера нужно было сменить, а по долгам рассчитаются.

Садыгов пообещал, что завтра приедет на тренировку и убедит игроков приступить к работе с новым тренером – Магомедом Адиевым.

В «Химках» бойкот: тренировки и, возможно, матча с «Зенитом». Из-за долгов и увольнения тренера

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoХимки
кризис
logoпремьер-лига Россия
деньги
Туфан Садыгов
logoМагомед Адиев
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