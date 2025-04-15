Легионеры «Химок» кричали «No money, no play!» в момент конфликта перед тренировкой. Садыгов пообещал, что долги погасят (Иван Карпов)
Сегодня клуб объявил об увольнении тренера Франка Артиги. Ранее сообщалось, что «Химки» решили уволить Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты.
После увольнения тренера футболисты бойкотировали тренировку на поле. Также игроки «Химок» думают о бойкоте матча с «Зенитом».
По данным инсайдера Ивана Карпова, футболисты ушли с тренировки из-за того, что об увольнении Артиги им сообщил гендиректор Дмитрий Брехов, а не инвестор Туфан Садыгов.
Футболисты возмутились, что Артиге и его штабу при увольнении выплатили все деньги, а игрокам деньги не платят. Отмечается, что легионеры в момент конфликта кричали: «No money, no play!» («Нет денег – нет игры»). Не получил ответа, игроки решили покинуть тренировку.
После этого Садыгов связался с командой по телефону и объяснил лидерам, что тренера нужно было сменить, а по долгам рассчитаются.
Садыгов пообещал, что завтра приедет на тренировку и убедит игроков приступить к работе с новым тренером – Магомедом Адиевым.
В «Химках» бойкот: тренировки и, возможно, матча с «Зенитом». Из-за долгов и увольнения тренера
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий