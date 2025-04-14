«Химки» решили уволить Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты. Сам тренер хотел обратиться в палату по разрешению споров («Чемпионат»)
В «Химках» недовольны позицией Франка Артиги по задержкам зарплат.
Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может уволить Артигу в ближайшее время – новым главным тренером может стать Магомед Адиев.
По данным «Чемпионата», результаты «Химок» не являются единственной причиной решения об отставке тренера. Утверждается, что инвестора клуба Туфана Садыгова разозлила публичная поддержка Артигой иностранных футболистов, недовольных задержками зарплаты. Кроме того, испанский специалист сам хотел подать заявление в палату по разрешению споров из-за долгов перед ним.
Также сообщается, будто Садыгов недоволен тем, что в последних матчах «Химок» Артига не давал игрового времени его сыну Илье.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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