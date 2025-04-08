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  • Журналист Цыганык о допинге Мудрика: «Проба Б подтверждает пробу А, я так понимаю. Об этом не будут говорить, пока не пройдут все инстанции обжалования»
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Журналист Цыганык о допинге Мудрика: «Проба Б подтверждает пробу А, я так понимаю. Об этом не будут говорить, пока не пройдут все инстанции обжалования»

Михаил Мудрик узнал результат повторной пробы на допинг.

В декабре 2024 года стало известно, что украинский полузащитник сдал положительный допинг-тест. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось, что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний.

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что игрок уже узнал результаты повторного анализа.

«Я так понимаю, что вердикт насчет Мудрика уже есть. И некоторые люди о нем уже знают. Просто сейчас идет обжалование этого вердикта, и до полного оглашения ситуации никто об этом не будет говорить. Только тогда, когда пройдут все инстанции обжалования.

Я понимаю, что проба Б подтверждает пробу А. И сейчас адвокаты попросили не выдавать это, пока все дисциплинарные органы не примут свое решение. Ждем, но определенные люди уже знают этот результат», – сказал Цыганык на своем ютуб-канале. 

Опубликовал: Алексей Белоус
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