Журналист Цыганык о допинге Мудрика: «Проба Б подтверждает пробу А, я так понимаю. Об этом не будут говорить, пока не пройдут все инстанции обжалования»
В декабре 2024 года стало известно, что украинский полузащитник сдал положительный допинг-тест. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось, что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний.
Журналист Игорь Цыганык сообщил, что игрок уже узнал результаты повторного анализа.
«Я так понимаю, что вердикт насчет Мудрика уже есть. И некоторые люди о нем уже знают. Просто сейчас идет обжалование этого вердикта, и до полного оглашения ситуации никто об этом не будет говорить. Только тогда, когда пройдут все инстанции обжалования.
Я понимаю, что проба Б подтверждает пробу А. И сейчас адвокаты попросили не выдавать это, пока все дисциплинарные органы не примут свое решение. Ждем, но определенные люди уже знают этот результат», – сказал Цыганык на своем ютуб-канале.
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