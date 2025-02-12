Шевченко о допинге Мудрика: «Жаль, что так сложилось. Миша очень важен для сборной. Будем его поддерживать»
Напомним, «Челси» подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника. Сообщалось, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре – с тех пор он не выходит на поле. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось, что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний.
«Нам приходили запросы от юристов Мудрика. Мы в переписке с ними.
Жаль, что так сложилось. Миша Мудрик очень важен для национальной сборной. Мы его будем поддерживать», – заявил президент Украинской ассоциации футбола.
Бурбас о Мудрике: «После допинг-пробы просил Шевченко о помощи, но тот самоустранился и исчез. Ребров пытался через высокие этажи решить, но влезать в скользкие дела там не захотели»
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