Шевченко о допинге Мудрика: «Жаль, что так сложилось. Миша очень важен для сборной. Будем его поддерживать»

Андрей Шевченко пообещал поддержать Мудрика на фоне допинг-пробы.

Напомним, «Челси » подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника. Сообщалось , что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре – с тех пор он не выходит на поле. Сам футболист заявил , что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось , что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний.

«Нам приходили запросы от юристов Мудрика. Мы в переписке с ними.

Жаль, что так сложилось. Миша Мудрик очень важен для национальной сборной. Мы его будем поддерживать», – заявил президент Украинской ассоциации футбола.

Бурбас о Мудрике: «После допинг-пробы просил Шевченко о помощи, но тот самоустранился и исчез. Ребров пытался через высокие этажи решить, но влезать в скользкие дела там не захотели»