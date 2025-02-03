Александр Дюков: «Положение «Газпрома» устойчиво. Политика «Зенита» доказала состоятельность – практически каждый трансфер успешен, на многих игроках клуб заработал больше, чем потратил»

Александр Дюков высказался относительно селекции «Зенита».

– В декабре в медиа был инсайд о внутреннем письме «Газпрома» о сокращении центрального офиса. Как эти проблемы компании отразятся на российском футболе и на РФС?

– Любая компания периодически проводит оптимизацию – это, можно сказать, регулярный бизнес-процесс.

Задача – стать более эффективным. Финансовое положение «Газпрома» устойчиво.

– Но в то же время компания и клуб тратит гигантские деньги на трансферы. Это же касается и «Спартака». Значит ли это, что два этих клуба что-то уже знают о возможном возвращении в еврокубки?

– Не знаю, сколько тратит «Зенит», но если тратит, то потом этих футболистов продает и получает деньги за трансферы.

Если говорить о трансферной политике «Зенита », то она за эти годы доказала свою состоятельность. Практически каждый трансфер успешен, на многих игроках клуб заработал, получил больше, чем потратил на приобретение.

При этом игроки помогли в достижении целей, которые клуб ставил перед командой, – сказал президент РФС Александр Дюков.