Александр Дюков: «Положение «Газпрома» устойчиво. Политика «Зенита» доказала состоятельность – практически каждый трансфер успешен, на многих игроках клуб заработал больше, чем потратил»
– В декабре в медиа был инсайд о внутреннем письме «Газпрома» о сокращении центрального офиса. Как эти проблемы компании отразятся на российском футболе и на РФС?
– Любая компания периодически проводит оптимизацию – это, можно сказать, регулярный бизнес-процесс.
Задача – стать более эффективным. Финансовое положение «Газпрома» устойчиво.
– Но в то же время компания и клуб тратит гигантские деньги на трансферы. Это же касается и «Спартака». Значит ли это, что два этих клуба что-то уже знают о возможном возвращении в еврокубки?
– Не знаю, сколько тратит «Зенит», но если тратит, то потом этих футболистов продает и получает деньги за трансферы.
Если говорить о трансферной политике «Зенита», то она за эти годы доказала свою состоятельность. Практически каждый трансфер успешен, на многих игроках клуб заработал, получил больше, чем потратил на приобретение.
При этом игроки помогли в достижении целей, которые клуб ставил перед командой, – сказал президент РФС Александр Дюков.
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