Вопрос о допуске России не будут рассматривать на конгрессе и заседании исполкома УЕФА: «Ситуация, которая привела к отстранению, не изменилась»

Вопрос о допуске России не будет рассматриваться на этой неделе.

Как пишет As, УЕФА не будет рассматривать вопрос о возвращении российских команд на международную арену на конгрессе, который пройдет в Белграде на этой неделе.

Также эта тема не будет обсуждаться на заседании исполкома союза.

Ситуацию прокомментировал президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф.

«Правда в том, что ситуация, которая привела к отстранению российских команд, не изменилась», – заявил глава DFB. Отмечается, что его видение реализуется внутри УЕФА.

Конгресс УЕФА пройдет в Белграде 3 апреля.

Вопрос о допуске России не будет рассматриваться на конгрессе УЕФА, заявил Дюков: «Он требует глубокого погружения. Не самый эффективный подход – обсуждать его наряду с другими темами»