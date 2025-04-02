Вопрос о допуске России не будут рассматривать на конгрессе и заседании исполкома УЕФА: «Ситуация, которая привела к отстранению, не изменилась»
Вопрос о допуске России не будет рассматриваться на этой неделе.
Как пишет As, УЕФА не будет рассматривать вопрос о возвращении российских команд на международную арену на конгрессе, который пройдет в Белграде на этой неделе.
Также эта тема не будет обсуждаться на заседании исполкома союза.
Ситуацию прокомментировал президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф.
«Правда в том, что ситуация, которая привела к отстранению российских команд, не изменилась», – заявил глава DFB. Отмечается, что его видение реализуется внутри УЕФА.
Конгресс УЕФА пройдет в Белграде 3 апреля.
Вопрос о допуске России не будет рассматриваться на конгрессе УЕФА, заявил Дюков: «Он требует глубокого погружения. Не самый эффективный подход – обсуждать его наряду с другими темами»
Опубликовал: Алексей Белоус
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