Лапорта о заявлении Ла Лиги: «Очередная попытка дестабилизировать «Барсу» перед финалом против «Атлетико». Клуб ответит самым решительным образом»
Сегодня «Барселона» проведет на выезде ответный полуфинальный матч Кубка Испании против «Атлетико». Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 22:30 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 4:4
«Нам предстоит финал в Мадриде против «Атлетико», который, я надеюсь, будет отличным зрелищем. Тот факт, что они выступают, разжигая подобные споры, не является совпадением. Это очередная попытка дестабилизировать нашу команду. Как президент «Барсы», я не могу этого допустить. Я продолжу отстаивать интересы нашего клуба и защищать наших игроков и болельщиков.
Клуб даст ответ, как только юридический отдел тщательно проанализирует заявление Ла Лиги. Мы ответим самым решительным образом, необходимым для защиты интересов «Барселоны», – сказал президент «блауграны».
Напомним, в январе каталонский клуб заключил сделку с инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на «Камп Ноу» на срок до 30 лет.
Сообщалось, что доход от продажи VIP-мест позволил «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также выплатить «значительную часть» долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу». Была также информация о том, что сделка принесет клубу 100 млн евро.
Эта сделка в том числе позволила каталонскому клубу заявить Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, несмотря на протесты со стороны Ла Лиги. Высший совет по спорту (CSD) временно разрешил клубу внести футболистов в заявку.
Однако на днях стало известно, что аудитор «Барсы» пока не одобрил включение 100 млн евро от продажи VIP-мест на «Камп Ноу» в отчет для Ла Лиги. Без этого у клуба могут быть проблемы с трансферами и продлением контрактов.
Сегодня Ла Лига опубликовала заявление о проблемах «Барселоны» с финансовым фэйр-плей. В частности отмечается, что у клуба нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора. Лимит расходов каталонцев на состав снова был снижен.
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