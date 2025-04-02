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Лапорта о снижении Ла Лигой лимита трат на состав: «Барсу» не могут победить на поле, поэтому хотят сделать это в кабинетах. Подобные споры не возникают случайно»

Жоан Лапорта недоволен решением Ла Лиги снизить лимит трат на состав «Барсы».

В январе каталонский клуб заключил сделку с инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на «Камп Ноу» на срок до 30 лет. 

Сообщалось, что доход от продажи VIP-мест позволил «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также выплатить «значительную часть» долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу». Была информация о том, что сделка принесет клубу 100 млн евро.

Эта сделка в том числе позволила каталонскому клубу заявить Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, несмотря на протесты со стороны Ла Лиги. Высший совет по спорту (CSD) временно разрешил клубу внести футболистов в заявку.

Однако на днях стало известно, что аудитор «Барсы» пока не одобрил включение 100 млн евро от продажи VIP-мест на «Камп Ноу» в отчет для Ла Лиги. Без этого у клуба могут быть проблемы с трансферами и продлением контрактов.

Сегодня Ла Лига опубликовала заявление о проблемах «Барселоны» с финансовым фэйр-плей. В частности отмечается, что у клуба нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора. Лимит расходов каталонцев на состав снова был снижен.

«Они не могут победить «Барселону» на поле, поэтому хотят сделать это в кабинетах. Подобные споры не возникают случайно», – сказал президент клуба Жоан Лапорта.

В «Барселоне» спокойно отнеслись к заявлению Ла Лиги об отсутствии оснований для регистрации Ольмо и Виктора. Его расценили как попытку угодить другим клубам

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер El Chiringuito TV
logoБарселона
кризис
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoДани Ольмо
logoКамп Ноу
деньги
бизнес
финансовый фэйр-плей
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