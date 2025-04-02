Прокуратура Каталонии обжалует оправдание Алвеса по делу об изнасиловании. Апелляцию в Верховном суде Испании рассмотрят не раньше 2028 года (Mundo Deportivo)
Прокуратура Каталонии обжалует оправдательный приговор Дани Алвесу.
Напомним, 28 марта Верховный суд Каталонии оправдал бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе из-за недостатка доказательств.
Как передает Mundo Deportivo, прокуратура Каталонии объявила о намерении подать апелляцию на оправдательный приговор в отделение по гражданским и уголовным делам Верховного суда Каталонии – впоследствии жалоба будет направлена в прокуратуру Верховного суда Испании.
Прокуратура Каталонии считает, что оправдательный приговор Алвесу «нарушает конституционные нормы и принципы Уголовного кодекса».
Отмечается, что рассмотрение апелляции Верховным судом Испании вероятно, будет завершено не раньше 2028 года. До этого времени Алвес будет считаться невиновным.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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