Прокуратура Каталонии обжалует оправдание Алвеса по делу об изнасиловании. Апелляцию в Верховном суде Испании рассмотрят не раньше 2028 года (Mundo Deportivo)

Прокуратура Каталонии обжалует оправдательный приговор Дани Алвесу.

Напомним, 28 марта Верховный суд Каталонии оправдал бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе из-за недостатка доказательств.

Как передает Mundo Deportivo, прокуратура Каталонии объявила о намерении подать апелляцию на оправдательный приговор в отделение по гражданским и уголовным делам Верховного суда Каталонии – впоследствии жалоба будет направлена в прокуратуру Верховного суда Испании .

Прокуратура Каталонии считает, что оправдательный приговор Алвесу «нарушает конституционные нормы и принципы Уголовного кодекса».

Отмечается, что рассмотрение апелляции Верховным судом Испании вероятно, будет завершено не раньше 2028 года. До этого времени Алвес будет считаться невиновным.