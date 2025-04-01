Александр Мостовой: «Я бы написал Гвардиоле с удовольствием: возьмите меня 15-м на скамейке, не помешаю. Я же главным тренером не могу быть»
Александр Мостовой готов войти в штаб главного тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы.
«Я же главным тренером не могу быть, у нас лицензия не для главного. У нас в штат если только.
Я бы написал Гвардиоле с удовольствием: возьмите меня 15-м на скамейке, я не помешаю», – сказал Мостовой.
Ранее бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет быть главным тренером в клубе Мелбет Первой лиги и входить в тренерский штаб в Мир РПЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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