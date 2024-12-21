Мостовой готов помочь Гвардиоле в «Ман Сити»: «Побежал бы из Москвы. Конечно, ни фига себе!»

Александр Мостовой готов помочь Пепу Гвардиоле улучшить положение «Ман Сити».

«Горожане» сегодня потерпели 9-е поражение за 12 последних матчей – от «Астон Виллы» (1:2).

«Побежал бы из Москвы. Конечно, ни фига себе!

С другой стороны, ясно, что этого никогда не будет. Зачем ему звать, когда у него своих испанцев 50 человек есть?» – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».