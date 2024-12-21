Мостовой готов помочь Гвардиоле в «Ман Сити»: «Побежал бы из Москвы. Конечно, ни фига себе!»
Александр Мостовой готов помочь Пепу Гвардиоле улучшить положение «Ман Сити».
«Горожане» сегодня потерпели 9-е поражение за 12 последних матчей – от «Астон Виллы» (1:2).
«Побежал бы из Москвы. Конечно, ни фига себе!
С другой стороны, ясно, что этого никогда не будет. Зачем ему звать, когда у него своих испанцев 50 человек есть?» – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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