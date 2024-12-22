Александр Мостовой: «У Семака такой же кризис в «Зените», как у Гвардиолы в «Сити». Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз»

Александр Мостовой сравнил ситуации в «Зените» и «Манчестер Сити».

«Мы видим сейчас, что происходит с «Манчестер Сити ». Проблемы настигают любую команду, которая долгие годы доминирует. И у нас тоже так.

В этом сезоне самые большие шансы на то, что в РПЛ сменится чемпион. У Семака такой же кризис в «Зените », как у Гвардиолы в «Сити». Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

После 18 туров Мир РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. На первом месте с 39 очками идет «Краснодар», лидирующий по дополнительным показателям.