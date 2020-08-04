Орлов отстранен от комментирования футбола на «Матч ТВ» (Игорь Рабинер)

Журналист Игорь Рабинер рассказал о том, что больше не может комментировать футбол на .

«В пылу дискуссий вокруг недавней громкой ситуации с моим коллегой и другом Александром Шмурновым по итогам матча «Спартак» – «Сочи» (надеюсь, благополучно разруленной) почему-то не обсуждалось другое, чуть более давнее кадровое решение «Матч ТВ».

Как-то тихо и незаметно случилось, что еще с прошлого декабря матчи «Зенита», да и какой-либо другой футбол, не комментирует Геннадий Сергеевич Орлов. Я решил выяснить на канале: правда ли? Правда.

Нет, это не полный бан. Орлов участвует в качестве гостя в студии в любых футбольных эфирах, комментирует волейбол. Но футбол – нет.

Кто принял такое решение – мне говорить не стали, но учитывая, что все посвященные называют Геннадия Сергеевича любимцем Алексея Миллера, едва ли такое решение «Матч ТВ» как части «Газпром-Медиа» могло быть не согласовано с высшим руководителем «Газпрома».

Так что в поиске антиспартаковских заговоров не стоит упускать из виду то, что мы не слышим во время матчей самого зенитовского комментатора.

Если Орлова отодвинули от «Зенита» из-за жалоб неприятелей «Зенита» (в чем я сильно сомневаюсь), пусть он комментирует другие команды. Но комментирует! Он их (как и их болельщиков), кстати, никогда не оскорблял – в отличие, допустим, от Федора Погорелова.

И не надо кивать на возраст. Геннадий Сергеевич, слава богу, жив-здоров и полон сил. 75 – совсем не такой возраст, в котором следует прощаться с такой профессией. Юрий Семин в 72 трофеи как тренер выигрывал. И, совсем не исключаю, еще выиграет.

Верните к работе на футболе Геннадия Сергеевича, «Матч ТВ»! А если приняли некое принципиальное решение – потрудитесь устами одного из руководителей компании его, по крайней мере, объяснить», – написал Рабинер в телеграм-канале.

Рабинер о Шмурнове: «Видимо, в «Газпром-Медиа» можно болеть только за одну команду. Он не сказал ничего, за что заслуживал бы наказания»