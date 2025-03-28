Галактионов про 1:5 с «Крыльями»: «Все у них залетало. Болезненное поражение, счет обескураживает. Это как со «Спартаком»: 10 минут – 0:3»

Михаил Галактионов назвал болезненным поражение 1:5 от «Крыльев Советов».

«Факторов много. Какой‑то явной причины нет. И как команда собралась на этот матч, как мы ребят встречали из молодежки. Комментировать тут нечего. Результат понятен, счет понятен. Все у них залетало.

Это как в матче со «Спартаком»: 10 минут – 0:3. И тут то же самое в самом начале встречи. Это бьет по голове сильно, и возвращаться очень тяжело.

Мы говорили, что соперник мотивирован, что у них проводятся мотивационные мероприятия. Страсть и желание Самары сегодня решили исход.

Болезненное поражение. Посмотрим, как команда отреагирует на него. Нам предстоит важный матч с «Зенитом» нам нужно держать команду на плаву и вернуть позитивное победное состояние, которое было до этого. Счет обескураживает сегодня», – сказал тренер «Локомотива ».