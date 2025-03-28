«Локомотив» разгромлен «Крыльями Советов» – 1:5. У Сергеева 2+1, у Гленна автогол

«Локомотив» уступил в гостях «Крыльям Советов» (1:5) в 22-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хозяева забили два быстрых гола – Алоис Ороз открыл счет на 2-й минуте после ошибки на выходе вратаря Ильи Лантратова , а Иван Сергеев отличился на 4-й, пробив в падении.

На 32-й хавбек Иван Олейников ударом с отскоком от перекладины довел счет до разгромного. На 40-й защитник Гленн Бейл с паса Сергеева забил 4-й гол самарцев.

В начале второго тайма, на 49-й, Сергеев сделал дубль. На 62-й гости отыграли один мяч – Бейл забил в свои ворота.

Премьер-лига. 22 тур 28 марта 15:30, Самара-Арена Крылья Советов Завершен 5 - 1 3.67 xG 1.16 Локомотив Матч окончен Олейников Бабаев 84’ Ежов Зиньковский 78’ Гальдамес Печенин 78’ Фернандо 75’ Бабкин Гагнидзе 72’ Рассказов Шитов 72’ 62’ Бейл

59’ Воробьев Севикян 59’ Тимофеев Годяев Сергеев

49’ 46’ Тикнизян Сарвели 46’ Карпукас Сулейманов 46’ Ненахов Раков 2 тайм Перерыв 43’ Фассон Бейл

40’ Олейников

32’ 31’ Карпукас Сергеев

4’ Ороз

2’ Крылья Советов Песьяков, Гальдамес, Солдатенков, Ороз, Бейл, Рассказов, Ежов, Бабкин, Фернандо, Олейников, Сергеев, Фролов, Овсянников, Евгеньев, Печенин, Зиньковский, Гагнидзе, Иванисеня, Рахманович, Дмитриев, Цыпченко, Шитов, Бабаев Запасные: Овсянников, Дмитриев, Фролов, Евгеньев, Печенин, Гагнидзе, Бабаев, Зиньковский, Иванисеня, Рахманович, Цыпченко, Шитов 1 тайм Локомотив: Лантратов, Сильянов, Фассон, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Тимофеев, Тикнизян, Батраков, Самошников, Воробьев, Митрюшкин, Веселов, Морозов, Погостнов, Монтес, Топинка, Годяев, Севикян, Сулейманов, Сарвели, Раков Запасные: Овсянников, Дмитриев, Фролов, Евгеньев, Печенин, Гагнидзе, Бабаев, Зиньковский, Иванисеня, Рахманович, Цыпченко, Шитов

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