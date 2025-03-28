Матч окончен
«Локомотив» разгромлен «Крыльями Советов» – 1:5. У Сергеева 2+1, у Гленна автогол
«Локомотив» уступил в гостях «Крыльям Советов» (1:5) в 22-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хозяева забили два быстрых гола – Алоис Ороз открыл счет на 2-й минуте после ошибки на выходе вратаря Ильи Лантратова, а Иван Сергеев отличился на 4-й, пробив в падении.
На 32-й хавбек Иван Олейников ударом с отскоком от перекладины довел счет до разгромного. На 40-й защитник Гленн Бейл с паса Сергеева забил 4-й гол самарцев.
В начале второго тайма, на 49-й, Сергеев сделал дубль. На 62-й гости отыграли один мяч – Бейл забил в свои ворота.
Премьер-лига. 22 тур
28 марта 15:30, Самара-Арена
Завершен
5 - 1
3.67xG1.16
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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