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«Крылья» впервые за 14 лет обыграли «Локомотив» в основное время

«Крылья Советов» впервые за 14 лет обыграли «Локомотив» в основное время.

Сегодня самарцы разгромили московскую команду со счетом 5:1 в Мир РПЛ.

Последняя победа «Крыльев» над «Локомотивом» в основное время до этого была 9 апреля 2011 года (1:0) в рамках чемпионата.

Стоит отметить, что 21 сентября 2017 года «Крылья» прошли «Локомотив» в Кубке России, но забили решающий гол в овертайме – 3:2.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoИгорь Осинькин
logoМихаил Галактионов
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