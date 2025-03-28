«Крылья» впервые за 14 лет обыграли «Локомотив» в основное время

«Крылья Советов» впервые за 14 лет обыграли «Локомотив» в основное время.

Сегодня самарцы разгромили московскую команду со счетом 5:1 в Мир РПЛ .

Последняя победа «Крыльев » над «Локомотивом » в основное время до этого была 9 апреля 2011 года (1:0) в рамках чемпионата.

Стоит отметить, что 21 сентября 2017 года «Крылья» прошли «Локомотив» в Кубке России, но забили решающий гол в овертайме – 3:2.