«Крылья» впервые за 14 лет обыграли «Локомотив» в основное время
«Крылья Советов» впервые за 14 лет обыграли «Локомотив» в основное время.
Сегодня самарцы разгромили московскую команду со счетом 5:1 в Мир РПЛ.
Последняя победа «Крыльев» над «Локомотивом» в основное время до этого была 9 апреля 2011 года (1:0) в рамках чемпионата.
Стоит отметить, что 21 сентября 2017 года «Крылья» прошли «Локомотив» в Кубке России, но забили решающий гол в овертайме – 3:2.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости