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Рэшфорд сменил «Ламборгини» за 450 тысяч фунтов на «Ауди» за 177 тысяч. Форварда лишали прав на 6 месяцев за превышение скорости

Маркус Рэшфорд заменил «Ламборгини» на лимитированную серию «Ауди».

27-летний форвард «Манчестер Юнайтед», находящийся в аренде в «Астон Вилле», сменил автомобиль.

Рэшфорд продал Lamborghini Aventador SVJ, стоимостью около 450 тысяч фунтов и приобрел Audi RS 6 Avant GT за 177 тысяч фунтов.

Его новый автомобиль выпущен ограниченной партией – 660 экземпляров. Он оснащен двигателем V8 объемом 4,0 литра и мощностью в 621 лошадиную силу.

Напомним, в июле 2024 года Рэшфорда лишили водительских прав на 6 месяцев за превышение скорости. Тогда он обогнал полицейский автомобиль на автостраде, ехав быстрее 165 км/ч.

Изображение: instagram.com/thesunfootball

Рэшфорда лишили водительских прав на полгода за превышение скорости. Форвард «МЮ» заявил, что его «постоянно преследует белый автомобиль»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Sun
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