Рэшфорд создал больше всех голевых моментов в АПЛ после перехода в «Виллу». Принадлежащий «МЮ» форвард также один из лидеров по ассистам и обводкам
Маркус Рэшфорд улучшил свою статистику после перехода в «Астон Виллу».
Нападающий «Манчестер Юнайтед», не попадавший в состав команды, сейчас выступает за бирмингемский клуб на правах аренды.
По данным Opta, с момента своего дебюта за «Астон Виллу» Рэшфорд создал больше всего голевых моментов в Премьер-лиге – 4.
Англичанин также стал одним из лидеров по количеству голевых передач (2) и количеству обводок (15).
Со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
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