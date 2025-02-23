Рэшфорд создал больше всех голевых моментов в АПЛ после перехода в «Виллу». Принадлежащий «МЮ» форвард также один из лидеров по ассистам и обводкам

Маркус Рэшфорд улучшил свою статистику после перехода в «Астон Виллу».

Нападающий «Манчестер Юнайтед», не попадавший в состав команды, сейчас выступает за бирмингемский клуб на правах аренды.

По данным Opta, с момента своего дебюта за «Астон Виллу» Рэшфорд создал больше всего голевых моментов в Премьер-лиге – 4.

Англичанин также стал одним из лидеров по количеству голевых передач (2) и количеству обводок (15).

Со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь .