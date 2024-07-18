Рэшфорда лишили водительских прав на полгода за превышение скорости. Форвард «МЮ» заявил, что его «постоянно преследует белый автомобиль»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркуса Рэшфорда лишили водительских прав.

Суд запретил нападающему «Манчестер Юнайтед» водить машину в течение ближайших шести месяцев за превышение скорости. Рэшфорд, дававший показания по видеосвязи, также был оштрафован на 1666 фунтов.

Такое решение было принято после рассмотрения инцидента, который произошел 12 декабря прошлого года. Футболист обогнал полицейскую машину без опознавательных знаков на трассе М60 в полпервого ночи.

Констебль, находившийся за рулем BMW X5, был вынужден увеличить скорость, чтобы попытаться догнать машину Рэшфорда, и патрульная машина «двигалась со скоростью не менее 104 миль в час на 1600-метровом участке автострады». Однако, как сообщил полицейский, расстояние между его автомобилем и Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow Рэшфорда все равно увеличилось. 

Вскоре Маркус съехал с трассы на шоссе А34, и офицер заметил «изменение в поведении обвиняемого»: автомобиль замедлил ход, съехал с дороги, а затем снова выехал на шоссе А34.

После этого Rolls-Royce остановился, и полицейский поговорил с Рэшфордом, выяснив его имя и дату рождения. Футболист заявил, что ему показалось, что его «преследует белая машина». Когда сотрудник правоохранительных органов отметил, что в таком случае Рэшфорд должен был позвонить в полицию, Маркус ответил, что «это происходит каждый день». 

«Рэшфорд сказал, что превышение скорости было вызвано тем, что за его преследовал белый автомобиль, и спросил, видел ли я его на светофоре. Он также сказал, что подумал, что именно у меня был этот белый автомобиль.

Я сказал, что не видел и просмотрю видеозапись из автомобиля. Я также сказал ему, что ему нужно позвонить по номеру 999, если он почувствует, что за ним следят, но он сказал, что это происходит постоянно. Затем я попросил его ехать медленнее, и он продолжил свой путь, пока я просматривал видеозапись.

Просматривая видеозапись с момента, когда он обогнал меня, и до момента, когда я остановил его на Иден-Парк-роуд, я не увидел никаких признаков того, что за ним следовал белый автомобиль. Я также отметил, что, осознав, что за ним следят, он снизил скорость, и она была в пределах 5 миль в час от разрешенной», – сказал полицейский.

76 комментариев
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Ну это точно расисты были
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Белый автомобиль, и водитель в белом капюшоне
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Ответ олдовый манк
Ну это точно расисты были
нет, чтобы на черном автомобиле преследовать
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0
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До белой горячки уже добухался
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+22
Ответ red hikkikomori
До белой горячки уже добухался
А вот это расизм )))
+15
-1
+14
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А ведь год назад был одним из лучших в мире
Не был.
Чуваку везло плюс он прогревал дураков на новый контракт.
+16
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+14
Как же, Глеб Егорыч, не отставай?! У Роллс-Ройса мотор втрое... Давай, старик! Давай, отец! Не время сейчас! После переговорим!!!
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Ответ Алексей Ненахов
Белый автомобиль, и водитель в белом капюшоне
И номера машины ККК
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Продавать его нужно, он занимается всем кроме футбола
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Ребята, 104 мили это на всякий случай около 168 км в час.
И это была не машина Маркуса,а патрульная.
Выводы делайте сами.
В Британии максимальная скорость составляет 70 миль(112 км/ч) на шоссе.
Ну а причина почему Рэшфорду "показалось" вопрос отдельный.
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+9
Ответ Free Walker
Тем временем у Соболева 500 штрафов ;D
Его просто голубой вертолет постоянно преследует
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И не белый автомобиль, а белый порошок. И не преследовал, а догнал)
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Тем временем у Соболева 500 штрафов ;D
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+5
Депутату пора в рехаб прилечь на пару месяцев хотя бы
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Если вы параноик, это не значит, что за вами не следят....Если вам кажется, что за вами следят - это не значит, что вы параноик)
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как вспомнишь лицо Рэшворда так понимаешь, интеллект его обошел стороной!😂😂😂
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Ответ Антон Фалафель
Белая тачка с номером ККК???
И 5 зёрнышек апельсина...
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Ответ Пользователь_7
Продавать его нужно, он занимается всем кроме футбола
А ведь год назад был одним из лучших в мире
+7
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+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А ведь год назад был одним из лучших в мире
Не был он лучшем в мире, просто ударно провел часть сезона
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Белая тачка с номером ККК???
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+2
это был Тиабалду на белой машине
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Белый автомобиль)))
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Ответ Spaten
Как же, Глеб Егорыч, не отставай?! У Роллс-Ройса мотор втрое... Давай, старик! Давай, отец! Не время сейчас! После переговорим!!!
Он же гад на Олд Траффорд рвётся,а там затеряться на раз два...
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Ответ Алексей Ненахов
Белый автомобиль, и водитель в белом капюшоне
С прорезями в колпаке и веревкой на заднем сиденье.
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Честно говоря, тут уже как-то и шутить неловко. Очевидные проблемы у человека последнее время.
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Его постоянно преследует Игорь Деточкин.
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Ответ Its my life
Его просто голубой вертолет постоянно преследует
🤣🤣🤣🤣
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после белого порошка он и не такое мог увидеть, не то, что белый автомобиль...)
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— Что, солдат, сидишь? (Генерал-лейтенант)
— НЛО стерегу. (Гена Либерман)
— Какое НЛО?
— Натуральное. Зеленое. Чистый изумруд. Оно здесь часто крутится.
— Познавательно. А почему зеленое? НЛО по определению красное.
— Красное — это с Марса. А зеленое — с Венеры.
— Нет, красное — это не из нашей галактики.
— А я ведь догадывался. Как-то оно не так на посадку заходит. Не по-нашему...
ДМБ
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Хоспади, этот зажравшийся🤡, чем угодно выделиться готов, только не футболом, опять его 🤡выходки и нулевую самоотдачу терпеть в новом сезоне 🤦🏻‍♂️
+1
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