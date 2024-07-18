Рэшфорда лишили водительских прав на полгода за превышение скорости. Форвард «МЮ» заявил, что его «постоянно преследует белый автомобиль»

Маркуса Рэшфорда лишили водительских прав.

Суд запретил нападающему « » водить машину в течение ближайших шести месяцев за превышение скорости. Рэшфорд, дававший показания по видеосвязи, также был оштрафован на 1666 фунтов.

Такое решение было принято после рассмотрения инцидента, который произошел 12 декабря прошлого года. Футболист обогнал полицейскую машину без опознавательных знаков на трассе М60 в полпервого ночи.

Констебль, находившийся за рулем BMW X5, был вынужден увеличить скорость, чтобы попытаться догнать машину Рэшфорда, и патрульная машина «двигалась со скоростью не менее 104 миль в час на 1600-метровом участке автострады». Однако, как сообщил полицейский, расстояние между его автомобилем и Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow Рэшфорда все равно увеличилось.

Вскоре Маркус съехал с трассы на шоссе А34, и офицер заметил «изменение в поведении обвиняемого»: автомобиль замедлил ход, съехал с дороги, а затем снова выехал на шоссе А34.

После этого Rolls-Royce остановился, и полицейский поговорил с Рэшфордом, выяснив его имя и дату рождения. Футболист заявил, что ему показалось, что его «преследует белая машина». Когда сотрудник правоохранительных органов отметил, что в таком случае Рэшфорд должен был позвонить в полицию, Маркус ответил, что «это происходит каждый день».

«Рэшфорд сказал, что превышение скорости было вызвано тем, что за его преследовал белый автомобиль, и спросил, видел ли я его на светофоре. Он также сказал, что подумал, что именно у меня был этот белый автомобиль.

Я сказал, что не видел и просмотрю видеозапись из автомобиля. Я также сказал ему, что ему нужно позвонить по номеру 999, если он почувствует, что за ним следят, но он сказал, что это происходит постоянно. Затем я попросил его ехать медленнее, и он продолжил свой путь, пока я просматривал видеозапись.

Просматривая видеозапись с момента, когда он обогнал меня, и до момента, когда я остановил его на Иден-Парк-роуд, я не увидел никаких признаков того, что за ним следовал белый автомобиль. Я также отметил, что, осознав, что за ним следят, он снизил скорость, и она была в пределах 5 миль в час от разрешенной», – сказал полицейский.