Тухель о вызове Рэшфорда в сборную Англии: «Было ощущение, что мы должны пригласить его – чтобы он оставался на том же уровне и не возвращался к старым привычкам»

Томас Тухель объяснил, почему вызвал Маркуса Рэшфорда в сборную Англии.

Нападающий «Астон Виллы » вошел в состав национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2026 с Албанией и Латвией.

«Маркус оказал огромное влияние в «Астон Вилле»... Его энергия впечатляет, он здорово отрабатывает в контрпрессинге и в обороне, и у меня было сильное ощущение, что мы должны пригласить его, чтобы подтолкнуть его к тому, чтобы он оставался на этом уровне и не возвращался к старым привычкам», – сказал главный тренер сборной Англии.