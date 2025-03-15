Тухель о вызове Рэшфорда в сборную Англии: «Было ощущение, что мы должны пригласить его – чтобы он оставался на том же уровне и не возвращался к старым привычкам»
Томас Тухель объяснил, почему вызвал Маркуса Рэшфорда в сборную Англии.
Нападающий «Астон Виллы» вошел в состав национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2026 с Албанией и Латвией.
«Маркус оказал огромное влияние в «Астон Вилле»... Его энергия впечатляет, он здорово отрабатывает в контрпрессинге и в обороне, и у меня было сильное ощущение, что мы должны пригласить его, чтобы подтолкнуть его к тому, чтобы он оставался на этом уровне и не возвращался к старым привычкам», – сказал главный тренер сборной Англии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Мигеля Дилэйни
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