«На хер тебя и твою футбольную диктатуру». Фанаты «Штутгарта» вывесили баннер в адрес президента «ПСЖ» Аль-Хелайфи

Фанаты «Штутгарта» вывесили баннеры, оскорбляющие президента «ПСЖ».

В матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов немецкий клуб дома проиграл со счетом 1:4 и вылетел из турнира.

По ходу первого тайма болельщики «Штутгарта » развернули баннер, на котором лицо президента «ПСЖ » Нассера Аль-Хелайфи было перечеркнуто, а текст написан на арабском языке: «Мы продолжаем идти по пути футбола, где вам нет места».

Во втором тайме появился еще один плакат на английском языке. На нем было написано: «На хер тебя и твою футбольную диктатуру».

В конце ноября фанаты «Баварии» также вывешивали баннеры в адрес Аль-Хелайфи во время игры Лиги чемпионов.

«Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!» Фанаты «Баварии» посвятили баннеры президенту «ПСЖ» во время матча ЛЧ