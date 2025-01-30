«На хер тебя и твою футбольную диктатуру». Фанаты «Штутгарта» вывесили баннер в адрес президента «ПСЖ» Аль-Хелайфи
Фанаты «Штутгарта» вывесили баннеры, оскорбляющие президента «ПСЖ».
В матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов немецкий клуб дома проиграл со счетом 1:4 и вылетел из турнира.
По ходу первого тайма болельщики «Штутгарта» развернули баннер, на котором лицо президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи было перечеркнуто, а текст написан на арабском языке: «Мы продолжаем идти по пути футбола, где вам нет места».
Во втором тайме появился еще один плакат на английском языке. На нем было написано: «На хер тебя и твою футбольную диктатуру».
В конце ноября фанаты «Баварии» также вывешивали баннеры в адрес Аль-Хелайфи во время игры Лиги чемпионов.
«Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!» Фанаты «Баварии» посвятили баннеры президенту «ПСЖ» во время матча ЛЧ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем