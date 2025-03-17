Дзюба об астрологии и ведущей «Натальной карты»: «Не очень верил – казалось, что Олеся бредит немножко. Но все говорят, что она действительно была права, что-то в этом есть»

Артем Дзюба рассказал, верит ли в роль астрологии в своем вызове в сборную.

– Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко сказала, что видела твой вызов в звездах. Веришь ли ты в астрологию в этом вызове в сборную?

– Ну, я не очень верил в это все. Особенно Олесе – мне казалось, что она в моменте немножко бредит. Но надо отдать ей должное: сейчас все говорят в округе, что Олеся действительно была права, не врет это все.

То есть что-то в этом есть. Это подтверждается, – сказал нападающий «Акрона ».

Ведущая «Натальной карты» о Дзюбе в сборной: «В период ретроградной Венерки возвращаются любимые. Вызван Лев с асцендентом в Деве, Лев-рекордсмен. Наконец-то!»