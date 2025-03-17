Артем Дзюба: «Если я правильно понимаю «сигма-бой» – значит, я действительно такой. С особенностями своими»

Артем Дзюба согласен с людьми, которые называют его сигма-боем.

– Люди из шоу-бизнеса, несколько человек, назвали тебя главным сигма-боем российского футбола. Что ты про это думаешь?

– Кстати, да! Маша Горбань (российская актриса и телеведущая – Спортс’‘), спасибо большое ей!

Ну, наверное, это все-таки после сборов, когда я там чуть дурачился, сигма-сигма-бой, он немножко завирусился.

А так... Ну, наверное. Если я правильно понимаю [термин] «сигма-бой» – значит, я действительно такой, с особенностями своими, – сказал нападающий «Акрона ».

Термином «сигма-бой» описывают человека, который не боится быть собой и не стремится соответствовать общепринятым стандартам.

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