Артем Дзюба: «Если я правильно понимаю «сигма-бой» – значит, я действительно такой. С особенностями своими»
Артем Дзюба согласен с людьми, которые называют его сигма-боем.
– Люди из шоу-бизнеса, несколько человек, назвали тебя главным сигма-боем российского футбола. Что ты про это думаешь?
– Кстати, да! Маша Горбань (российская актриса и телеведущая – Спортс’‘), спасибо большое ей!
Ну, наверное, это все-таки после сборов, когда я там чуть дурачился, сигма-сигма-бой, он немножко завирусился.
А так... Ну, наверное. Если я правильно понимаю [термин] «сигма-бой» – значит, я действительно такой, с особенностями своими, – сказал нападающий «Акрона».
Термином «сигма-бой» описывают человека, который не боится быть собой и не стремится соответствовать общепринятым стандартам.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал сборной России
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