Дзюба больше всего соскучился по гимну: «Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов. Пока даже привыкнуть не могу, прикольное ощущение»

Артем Дзюба признался, что скучал по гимну России.

Нападающий «Акрона » вызван в сборную на матчи с Гренадой и Замбией.

– Артем, ты в Новогорске. Ура?

– Я в Новогорске, ура! Ну, я здесь уже давно был, мы здесь командой были, поэтому для меня это уже привычное. Но именно в сборной – пока даже привыкнуть не могу, так смотрю даже (показывает на куртку сборной – Спортс’’), прикольное ощущение.

– По чему соскучился больше всего?

– По гимну, если честно. Меня эти мысли не отпускают. Мурашки будут сто процентов, – сказал Дзюба.