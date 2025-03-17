Дзюба больше всего соскучился по гимну: «Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов. Пока даже привыкнуть не могу, прикольное ощущение»
Артем Дзюба признался, что скучал по гимну России.
Нападающий «Акрона» вызван в сборную на матчи с Гренадой и Замбией.
– Артем, ты в Новогорске. Ура?
– Я в Новогорске, ура! Ну, я здесь уже давно был, мы здесь командой были, поэтому для меня это уже привычное. Но именно в сборной – пока даже привыкнуть не могу, так смотрю даже (показывает на куртку сборной – Спортс’’), прикольное ощущение.
– По чему соскучился больше всего?
– По гимну, если честно. Меня эти мысли не отпускают. Мурашки будут сто процентов, – сказал Дзюба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал сборной России
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