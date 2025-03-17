Рамос пнул форварда «Пумас» Мартинеса и получил первую прямую красную в чемпионате Мексики. У экс-защитника «Реала» 3 гола в 5 матчах за «Монтеррей»

Серхио Рамос получил красную карточку в чемпионате Мексики.

«Монтеррей » одержал выездную победу над «Пумас » в 12-м туре национального первенства (3:1).

На 91-й минуте испанский защитник гостей пнул форварда хозяев Гильермо Мартинеса, когда мяч уже выкатился за боковую линию.

За это Рамос получил прямую красную карточку. 38-летнему футболисту грозит дисквалификация на один или два матча.

Это была пятая игра Рамоса в составе «Монтеррея». На счету экс-защитника «Реала» три гола, один – с пенальти.

Фото: кадр из трансляции