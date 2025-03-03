Рамос забил первый гол за «Монтеррей» – во 2-м матче. 38-летний защитник провел всю игру с «Сантос Лагуна»

Серхио Рамос забил первый гол за «Монтеррей».

38-летний защитник отличился во втором матче за мексиканский клуб – против «Сантос Лагуна » (4:2), проведя на поле всю игру.

Рамос перешел в «Монтеррей » свободным агентом месяц назад. Ранее испанец выступал за «Севилью», «ПСЖ» и «Реал».