Рамос забил первый гол за «Монтеррей» – во 2-м матче. 38-летний защитник провел всю игру с «Сантос Лагуна»
Серхио Рамос забил первый гол за «Монтеррей».
38-летний защитник отличился во втором матче за мексиканский клуб – против «Сантос Лагуна» (4:2), проведя на поле всю игру.
Рамос перешел в «Монтеррей» свободным агентом месяц назад. Ранее испанец выступал за «Севилью», «ПСЖ» и «Реал».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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