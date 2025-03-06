«Пумас» подали иск к Дани Алвесу в CAS. Мексиканцы хотят получить компенсацию за расторжение контракта в 2023-м и нарушение внутрикомандных правил

Дани Алвес будет судиться с бывшим клубом.

«Пумас» подали иск в CAS в связи с тем, что защитник нарушил условия контракта и внутренние правила клуба. Заседание Спортивного арбитражного суда назначено на 25 марта и пройдет в закрытом режиме.

Мексиканская команда расторгла договор с бразильцем в 2023 году после того, как стало известно о его аресте по обвинению в изнасиловании. Два года спустя «Пумас » подготовили иск с требованием компенсировать убытки.

Алвес провел 13 игр в чемпионате Мексики и сделал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

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