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ФИФА распределит 1 млрд долларов между 32 участниками КЧМ. 150 млн направят клубам, не попавшим на турнир

Между участниками клубного ЧМ распределят 1 млрд долларов.

The Independent сообщает, что бюджет турнира составит 2 млрд долларов, и половина от этой суммы уйдет 32 клубам, которые на нем выступят.

575 млн будут перечислены за сам факт участия, а 465 млн – распределены в соответствии с результатами.

При этом отмечается, что выплата денег за попадание в список участников не будет равномерной – она будет зависеть от того, какую конфедерацию представляет конкретная команда. Логика заключается в том, чтобы сумма, которая достанется, например, «Окленд Сити», не повлияла столь разрушительным образом на конкуренцию в Новой Зеландии и Океании, как если бы каждый из 32 клубов получил почти по 18 млн долларов.

Около 850 млн долларов уйдет на покрытие расходов, а оставшиеся 150 млн попадут в «фонд солидарности» и в дальнейшем будут распределены между клубами, пропускавшими КЧМ. При этом «есть надежда», что размер этого условного фонда будет увеличен до 250 млн.

Также в качестве примера приводятся возможные доходы «Манчестер Сити» и «Челси». Эти команды смогут по итогам КЧМ получить от 60 до 90 млн долларов. По другим данным – около 100 млн.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Independent
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